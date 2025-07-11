Bilecik\'te Engellilere Temizlik İşi İmkanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 yılı Engelli, Eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMY) kapsamında, sürekli temizlik işçisi alınacak.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, başvurularını tamamlayan ve gerekli şartları sağlayan adaylar için sözlü sınav aşamasına geçildiğini söyledi. Türkoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen istihdam süreci çerçevesinde, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavı Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında yapılacak. Sözlü sınavda, adayların görev için gerekli bilgi, beceri ve genel yetkinlikleri değerlendirilecek. Bu alımlar, engelli bireylerin, eski hükümlülerin ve TMY kapsamında yer alan kişilerin topluma kazandırılması ve istihdam imkanlarının artırılması açısından büyük önem taşıyor. Sürecin adil ve şeffaf bir şekilde sürdürüldüğünü belirten yetkililer, sınava girecek tüm adaylara başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK