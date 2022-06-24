Bilecik'te eski bir gelenek 'Duşak Kesme' - Son Dakika
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Bilecik'te eski bir gelenek 'Duşak Kesme'

24.06.2022 11:33
Bilecik'te eski bir gelenek 'Duşak Kesme'

Bilecik'te, yeni yürümeye başlayan çocuğun hızlı ve düzgün yürüyeceğine, adımlarını sağlam atacağına, yaşamında zorluklarla karşılaşmayacağına inanılarak yapılan 'Duşak Kesme' geleneği, düzenlenen ilginç törenle yıllardır yaşatılıyor.

Bilecik'te, yeni yürümeye başlayan çocuğun hızlı ve düzgün yürüyeceğine, adımlarını sağlam atacağına, yaşamında zorluklarla karşılaşmayacağına inanılarak yapılan 'Duşak Kesme' geleneği, düzenlenen ilginç törenle yıllardır yaşatılıyor.

Bozüyük Ertuğrulgazi Derneği lokalinde gerçekleşen Gülsüm ve Yalçın Aydın çiftinin bir buçuk yaşındaki kızı Eda Bahar için 'Duşak Kesme' töreni düzenlendi. Tören öncesi kısa bir konuşma yapan Derneğin Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çelik gelenek hakkında bilgi verdi.

Ardından üzerine şekerleme ve yemişlerin yerleştirildiği yer sofrasının üzerine çıkartılan Eda Bahar'ın iki yağına bağlanan ipin, dedesi tarafından kesilmesinin ardından sofradaki yemişler misafirlere ikram edildi.

Duşak kesme nedir?

Eski Türk geleneklerinde yeni yürümeye başlayan çocuğun ayakları arasına bağlanan boncuklu ipin kesilmesi töreni farklı kültürlerde duşak kesme, köstek kesme, tusau kese, ilk adım töreni gibi isimlerle yapılır. Böylece yeni yürümeye başlayan çocuğun hızlı ve düzgün yürüyeceğine, adımlarını sağlam atacağına, yaşamında zorluklarla karşılaşmayacağına inanılır. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Yalçın Aydın, Ahmet Çelik, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te eski bir gelenek 'Duşak Kesme' - Son Dakika

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