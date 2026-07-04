Esnaf sokağın kapatılmasını talep etti

Bilecik'te trafiğe kapalı olan 'Kafeler Sokağı' olarak adlandırılan bölgede başka bir sokağa cephesi olan esnaf İl Trafik Komisyonu'na dilekçe vererek, sokaklarının da trafiğe kapanması istedi.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak İl Trafik Komisyonu kararıyla 3 Eylül 2025 günü araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmıştı. Belediye tarafından sokağa duba ve kilitli demir korunaklar yapılarak, araçların geçişi engellenmişti. Yahyabey Sokak üzerinde cephesi olup da işyeri girişleri Yunusemre Sokak üzerinde olan esnaf İl Trafik Komisyonu'na dilekçe verdi. Dilekçede Yunusemre Sokağında araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılması isteyen esnaf, komisyondan gelecek kararı bekliyor.

Sokak üzerinde kafe harici işyeri olan esnaf ve ev sahipleri tepkili

Yunusemre Sokak üzerinde kafe harici işyeri olan esnaflar sokağın yayalaşmamasını isterken, bu sokak üzerinde oturan vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi. Araç park sorununun büyük olduğu kentte sokağın trafiğe kapanması sonrası araçlarını nereye koyacaklarını sordular.

Yayalarda tepkili

Öte yandan, sokak üzerinde geçmek isteyen yayalar Yunusemre Sokak üzerinde kaldırımlara masa sandalye atan esnaf yüzünden kaldırımda yürüyemez duruma geldiklerini anlatarak, kaldırımdaki masa ve sandalyelerin zabıta tarafından kaldırmasını talep ettiler. - BİLECİK