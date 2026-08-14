Bilecik'te 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali gerçekleştirildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışma Bilecik'te Kayıboyu Camii'nde gerçekleştirildi. Bölge illerinden din görevlilerinin katıldığı yarışmada, ezanı en güzel şekilde okumak için din görevlileri hünerlerini sergiledi. Yarışma, cami cemaati ve vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle takip edildi.

Programın açılışında konuşan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, ezanın İslam'ın şiarlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Ezan-ı Muhammedi'nin yurt genelinde ve gönüllerde daima yankılanmasının önemini vurguladı.

Komisyon Başkanlığını Fahreddin Razi Yalçınkaya'nın yaptığı yarışmada, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde görev yapan İmam-Hatip Hasan Avcu birinci oldu. Yarışmanın ardından dereceye giren din görevlilerine başarı dilekleri iletilirken, programda Meşk Ekibi tarafından ilahiler seslendirildi. İlahiler eşliğinde devam eden program, katılımcılara manevi bir atmosfer yaşattı.