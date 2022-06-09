Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı

09.06.2022 18:09

Bilecik'te meydana gelen kazada Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı. Minibüste yolculuk yapan 2'si ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü yakınlarında meydana geldi. Kütahya'dan Bursa'ya giden ve Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan 43 LN 165 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan 06 PGZ 83 plakalı tıra arkadan çarptı.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada 13 kişi yaralandı. Minibüste 1 müftü, 5 kurs öğretmeni, 3 kız öğrenci, 3 erkek öğrenci olduğu öğrenildi. Kazada bir öğretmenle minibüs şoförünün ağır yaralandığı, diğer yolcuların ise kazayı hafif yaralarla atlattığı bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, Bozüyük ve İnegöl Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne giderek kazada yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Kaynak: ANKA

Kütahya, Bilecik, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı - Son Dakika
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