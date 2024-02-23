Bilecik\'te Filistin\'e Selam Direnişe Bin Selam Programı Düzenlendi

Bilecik'te düzenlenen 'Filistin'e Selam Direnişe Bin Selam' adlı programda duygu dolu anlar yaşandı.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nden İmam Hatip Mezunları ve Mensupları himayesinde Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı 'Filistin'e Selam Direnişe Bin Selam' adlı program düzenlendi. Program Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Karadağ'ın Kuran tilavetiyle başladı.
"Bu zulüm uyuyan dünyanın uyanışına vesile oldu, dünyanın dört bir yanında meydanlar doldu"
Açılık konuşması yapan Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ahmet Basatemur, " Gazze'de tarihin en korkunç soykırımı yaşanıyor. Hastaneler, ambulanslar, okullar, camiler yerle bir edildi. Hastanelerdeki bebekler, sokakta oynayan çocuklar acımasızca öldürüldü. Zalimler, Filistinli çocukları öldürmeye 'Gazze'de çimleri biçiyoruz' diyorlar. Bunlar meleklerin lanet okuduğu, şeytanların alkışladığı alçaklardır. Bizler Siyonistlerin kabarık sicilini biliyorduk ancak artık dünya da bunu öğrenmiş oldu. Gazze'deki insanların metaneti ve haklı duruşu tüm dünya halklarını derinden etkiledi. Bu zulüm uyuyan dünyanın uyanışına vesile oldu, dünyanın dört bir yanında meydanlar doldu. Yarın bu meydanlar birleşecek, Siyonizmsin sonu gelecek. Siyonizmlin sonu zalim Nemrud'un ve firavun'un soyuyla aynı olacak" dedi.
"Artık ülkemiz bu tür hainliklere bu tür soykırımlara sessiz kalmıyor"
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, "Bu gecenin düzenlenmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Dernek yönetici arkadaşlarımız 3 tane hanımefendi büromuza geldiğinde, 'Başkanım böyle bir gece düzenleyeceğiz. Böyle güzel, mutlu, duygulu bir gecede sizleri de aramızdan görmekten mutluluk duyarız' deyince bizler çok mutlu olduk. Bu akşam da görüyoruz ki artık ülkemiz bu tür hainliklere bu tür soykırımlara sessiz kalmıyor. Ben birçok toplantıya geldim bu salona ama birçok toplantıda 2 sıra, 3 sıra. Ama şükürler olsun bugün salonumuzun altıda üstü de dolu" dedi.
Konuşmaların ardından 1994 İmam Hatip Lisesi mezunu Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer kürsü de şiir okudu ve duygu dolu anlar yaşadı. Son olarak Bilecik İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Halis Çelik sanatçılara hediye takdiminde bulundu.
Gece 'Grup Yürüyüş' salonu tıka basa dolduran katılımcılara hep bir ağızdan marşlar söylerken çocukların da çoşkusu gözlerden kaçmadı. Katılımcılar uzun bir süre sonra Bilecik'te düzenlenen programdan memnuniyetini dile getirdi. - BİLECİK
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