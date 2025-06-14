Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni için kayıtların başladığını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, 5 yaş ve üzeri çocukların katılabileceği sünnet şöleni için başvuruların 27 Haziran Cuma gününe kadar alınacağı belirtildi. Sünnet şölenine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların çocuklarıyla birlikte kimlikleriyle Bien Seramik Bilgi Evi'nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabileceği aktarıldı. Ayrıca, renkli ve güzel görüntüler eşliğinde gerçekleştirilecek sünnet şöleni hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin 444 88 58 numaralı telefondan yetkililere ulaşabileceği ifade edildi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Geleneksel Sünnet Şöleni İçin Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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