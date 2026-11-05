Bilecik\'te gencin ailesi organ bağışıyla iki hastayı hayata bağladı

Bilecik'te hayatını kaybeden gencin organları iki hastaya umut oldu.

Bilecik'te 2021 yılında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Emre Şimşek'in ailesinin organ bağışı kararı, iki hastaya umut oldu. Şimşek'in bağışlanan böbrekleri iki ayrı hastaya nakledilirken, hastaların sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürdüğü belirtildi. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sağlık heyetini ve merhum Emre Şimşek'in ailesini makamında kabul etti. Kabulde, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Erkan Ölçücüoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi Birim Sorumlusu Ayşegül Şahin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy ile Emre Şimşek'in ailesinden Aytekin Şimşek, Özlem Kurt ve Ömür Kurt yer aldı. Ziyarette organ ve doku bağışının önemi, nakil bekleyen hastaların durumu ve toplumda bağış bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Görüşmede, yaşadıkları büyük acıya rağmen organ bağışı kararı alan Şimşek ailesinin duyarlı davranışı da gündeme geldi.

Vali Faik Oktay Sözer, "Organ bağışı, hayatını kaybeden bir insanın başka hayatlarda yaşamaya devam etmesine vesile olan çok kıymetli bir davranıştır. Emre Şimşek'in ailesinin aldığı karar sayesinde iki hastamız yeniden hayata tutundu. Bu anlamlı ve duyarlı davranışlarından dolayı ailesine teşekkür ediyorum. Her bağışın yeni bir hayat olabileceğini unutmamalıyız" dedi.