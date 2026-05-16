Bilecik\'te Gençlerle Tarih Sohbeti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen 'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından Bilecik'e gelen misafir öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Gezi programı kapsamında Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden öğrenciler, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin izlerini taşıyan alanda tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgilendirildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Şeyh Edebali Türbesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek gençlerle sohbet etti.

Vali Faik Oktay Sözer, "Gençlerimizin tarih bilinciyle yetişmesi, medeniyet değerlerimizi yerinde görmesi ve ecdadımızın izlerini tanıması son derece kıymetlidir. Bu tür programları çok önemsiyoruz" dedi.

Gezi programını tamamlayan öğrenciler, tarih ve medeniyet yolculuğunun bir sonraki durağına uğurlandı. - BİLECİK