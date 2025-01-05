Bilecik'te Gençlik Politika Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Gençlik Politika Çalıştayı Düzenlendi

Bilecik\'te Gençlik Politika Çalıştayı Düzenlendi

Gençlerin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı, politikalar şekillenecek.

05.01.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te gençlerin sesini duyurmak ve geleceğe yönelik politikaların şekillenmesine katkı sağlamak amacıyla çalıştay düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayları' çerçevesinde Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in koordinasyonunda geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Çalıştaya, gençlik alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademisyenler, öğrenciler ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Çalıştayda, gençlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Çalıştayda, eğitim ve hayat boyu öğrenme, istihdam ve girişimcilik, sosyal kapsayıcılık, kültür ve sanat, spor, teknoloji, çevre ve iklim değişikliği, sağlık, afet yönetimi ve dayanıklılık, değerler eğitimi, uluslararası gençlik çalışmaları gibi 11 farklı alan detaylı bir şekilde ele alındı.

Çalıştayda gençlerin ortaya koyduğu fikirler, Türkiye'nin gelecekteki gençlik politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanacak raporla, gençlerin görüşleri Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulacak ve geleceğin Türkiye'sini bu fikirler şekillendirecek.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz yaptığı açıklamada, gençlerin fikirlerine büyük önem verdiklerini ve bu çalıştayın gençlik politikalarında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ise, gençlerin enerjisi ve heyecanıyla dolu geçen çalıştayda ortaya çıkan fikirlerin hayata geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Özdemir, "Çalıştay sonrasında ortaya çıkacak belge doğrultusunda atılacak adımlarla bugünün ve geleceğin bedenen, ruhen ve fikren güçlü nesillerini yetiştirmeye önemli katkıda bulunacağız" diyerek konuşmasını sürdürdü.

Yapılan açıklamada, "Protokol konuşmaları, istişare oturumları ve raporlama süreciyle tamamlanan Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı, Bilecik'te gençlerin sesinin duyulduğunu ve geleceğe dair umutlarının artığını gösteriyor. Çalıştay sonucunda oluşturulan raporların, gençlik politikalarının oluşturulmasında referans niteliği taşıması bekleniyor" İfadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Teknoloji, Politika, bilecik, Türkiye, Gençlik, Eğitim, Çevre, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Gençlik Politika Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
12:11 Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 14:11:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Gençlik Politika Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.