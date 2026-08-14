Bilecik'te Grup Köy Yolu'na Sıcak Asfalt - Son Dakika
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Bilecik'te Grup Köy Yolu'na Sıcak Asfalt

Bilecik\'te Grup Köy Yolu\'na Sıcak Asfalt
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Bilecik Valisi, Bozüyük'teki asfalt çalışmalarını inceledi, 19 km'lik yolun 12 km'si tamamlandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi tarafından Bozüyük ilçesinde Göynücek-Düzağaç-Dombayçayır Grup Köy Yolu'nda sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Valimiz Sözer, güzergahta gerçekleştirilen yol genişletme, viraj ve altyapı iyileştirme çalışmalarının ardından devam eden sıcak asfalt uygulamalarını inceledi. Göynücek, Düzağaç ve Dombayçayır köylerinin ulaşımını sağlayan grup köy yolunun toplam uzunluğu 19 kilometre. Güzergahın 2,3 kilometrelik bölümünde 2017, 3,7 kilometrelik bölümünde 2024 ve 6 kilometrelik bölümünde ise 2025 yılı asfalt programları kapsamında sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak toplam 12 kilometre sıcak asfaltla buluşturuldu.

2026 yılı çalışmalarıyla birlikte güzergahın kalan 7 kilometrelik bölümünün de sıcak asfaltla kaplanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Grup Köy Yolu'na Sıcak Asfalt - Son Dakika

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