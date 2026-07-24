Söğüt\'te gece haşere ilaçlaması

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gece saatlerinde sivrisinek, karasinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına gece saatlerinde de devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ertuğrulgazi Türbesi tören alanı ve çevresinde kapsamlı ilaçlama uygulaması gerçekleştirildi. Belediye ekipleri, iki ayrı ilaçlama aracıyla belirlenen program doğrultusunda mahallelerde, cadde ve sokaklarda, parklar, yeşil alanlar ile ortak kullanım alanlarında düzenli olarak ilaçlama çalışması yürütüyor. Kent merkezinde her gün 06.00-08.00 saatleri arasında gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra gece saatlerinde de farklı noktalarda uygulamalar kesintisiz devam ediyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çalışmaların vatandaşların sağlığı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Yaz aylarında vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşerelerden etkilenmemesi için ekiplerimiz sahada yoğun mesai harcıyor. İlçemizin dört bir yanında belirlenen program doğrultusunda ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daha sağlıklı, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Söğüt için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.