Bilecik'te Hububat Alım Süreci İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Hububat Alım Süreci İncelendi

Bilecik\'te Hububat Alım Süreci İncelendi
10.07.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te TMO, hububat alım sürecini yerinde takip etti ve üreticilerin taleplerini dinledi.

Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ürün alım noktasında hububat alım süreci yakından takip edildi.

Bilecik'te hububat hasadının başlamasıyla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ürün alım noktasındaki çalışmalar yakından takip edildi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ile birlikte TMO ürün alım noktasını ziyaret ederek yürütülen alım sürecine ilişkin incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette hububat alım süreci yerinde değerlendirilirken, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Ziyarette üreticilerin talepleri ve alım sürecine ilişkin değerlendirmeler dinlenirken, hasat döneminin sorunsuz şekilde yürütülmesi için sürdürülen çalışmalar ele alındı. TMO'nun yürüttüğü alım faaliyetlerinin üreticilerin ürünlerini güvenle teslim edebilmeleri açısından önem taşıdığı belirtildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Hububat alım sürecini yerinde inceleyerek üreticilerimizle bir araya geldik. Hasat dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak talep ve önerilerini dinledik. Üreticilerimize bereketli, verimli ve kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Yerel Haberler, Bilecik, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Hububat Alım Süreci İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı
Bolu Otoyolu’ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1’i öldü, 11’i taburcu oldu Bolu Otoyolu'ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1'i öldü, 11'i taburcu oldu
Almanya’da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı Almanya'da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı

10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
07:50
Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
07:48
Erzincan’da alarm veren tablo Nüfus düşüşü sürüyor
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 10:13:28. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Hububat Alım Süreci İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.