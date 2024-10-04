Bilecik\'te Hurma Fidanı Dağıtımı Başlıyor

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Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı tarafından hurma fidanı dağıtımı yapılacak.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, kurumlarınca beldede hurma fidanı dağıtılacağını duyurarak, "İlgilenen almak isteyen ilgili vatandaşlara 1 ay süre ile istenen belgeler belediyemize gelerek isimlerini yazdırmaları rica olunur. İstenen belgeler ise arazi tapusu (Tapunun Beldemiz mücavir alan sınırları dahilinde olması gerekmektedir), ikametgah belgesi, fidan dikilecek arazi hisseli ise diğer hissedarlardan muvafakatname alınarak belediyemize getirilmesi, fidan sayısı istenmektedir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK