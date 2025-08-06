Bilecik\'te İl Jandarma Komutanı Erbakıcı\'ya Veda Yemeği

Bilecik Belediyesi, yakın zamanda emekliye ayrılacak olan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı'yı belediyede ağırladı.

Bilecik'te uzun yıllar boyunca hizmetlerde bulunan Komutan Erbakıcı, düzenlenen veda yemeğiyle de onurlandırıldı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehrimize kıymetli hizmetleri bulunan Komutanımıza teşekkür ediyor, kendisine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı Bilecik İl Emniyet müdürü Hakan Yılmaz'a da veda ziyaretinde bulundu. İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı'nın hizmetleri ve özverili çalışmaları, Bilecik'te güvenlik ve huzurun sağlanmasında önemli bir rol oynadı. Emekliliğe adım atan Komutan Erbakıcı'ya, şehir halkı ve kurumlarca takdir ve teşekkür mesajları iletildi. - BİLECİK