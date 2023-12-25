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Bilecik'te İlkokul Öğrencilerine Polislik Mesleği Tanıtıldı - Son Dakika
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Bilecik'te İlkokul Öğrencilerine Polislik Mesleği Tanıtıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı. Öğrencilere güvenli trafik kuralları ve polislerin günlük çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Bilecik\'te İlkokul Öğrencilerine Polislik Mesleği Tanıtıldı
25.12.2023 - 11:00,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ilkokul öğrencilerine İlçe Emniyet Müdürlüğünce polislik mesleği tanıtıldı.

Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlçedeki ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere polislik mesleğinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenledi. "Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" projesi kapsamında polis ekipleri polise güven duygusunun artırılması adına minik öğrencilere günlük çalışmaları hakkında bilgiler verirken, güvenli trafik, araç ile seyir halindeyken telefon kullanmama, emniyet kemeri kullanma, çocukların arka koltukta oturması ve yolun karşısına geçerken mutlaka yaya geçitlerinin kullanılması anlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te İlkokul Öğrencilerine Polislik Mesleği Tanıtıldı - Son Dakika
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