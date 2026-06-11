İnşaat çalışmasında 2 sokak kapanınca esnaf çileden çıktı - Son Dakika
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İnşaat çalışmasında 2 sokak kapanınca esnaf çileden çıktı

İnşaat çalışmasında 2 sokak kapanınca esnaf çileden çıktı
11.06.2026 16:36  Güncelleme: 16:38
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Bilecik İstiklal Mahallesi'nde bir inşaatın altyapı çalışması sırasında hafriyat ve kumun 2 sokağı tamamen kapatması esnafı çileden çıkardı. Esnaf, aylardır süren kapanma nedeniyle belediyeyi göreve çağırdı.

Bilecik'te bir inşaatta yapılan altyapı çalışmasında 2 sokağın hafriyat ve kum dökülerek kapatılması esnaf çileden çıkardı.

Alınan bilgiler göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Terzihane Sokak üzerinde geçtiğimiz yıl başlanan inşaat çalışmasında sona gelinirken, sokakta esnaf adeta canından bezdi. İnşaatın kanalizasyon çalışması için bina etrafı kazılırken, çıkan hafriyatlar yola atılarak sokak komple kapatıldı. Bunun yanında kazı sonrası dökülecek olan kum da Santral Sokağı kapatacak şekilde yola dökülünce, esnaf çileden çıktı. Esnaf aylardır zaten sokağın kapalı olduğu ve aynı anda 2 sokağında kapatılarak insanların geçişlerine engellenmesinde dolayı belediyeyi göreve davet ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Ekonomi, Bilecik, İnşaat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnşaat çalışmasında 2 sokak kapanınca esnaf çileden çıktı - Son Dakika

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