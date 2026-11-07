Bilecik\'te ışıklı ve sesli uyarı denetiminde 593 araç kontrol edildi

Bilecik'te eş zamanlı düzenlenen trafik denetiminde 593 araç denetlenirken, kurullara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve tüm ilçelerde Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretlerinin Usulsüz Kullanımı Denetimi gerçekleştirildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerimiz tarafından ilçelerimizde eşzamanlı icra edilen denetim kapsamında 593 araç kontrol edildi. Uygulanan denetimlerde kurallara uymayan ve eksik evrak olan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.