Bilecik'te ışıklı ve sesli uyarı denetiminde 593 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Bilecik'te ışıklı ve sesli uyarı denetiminde 593 araç kontrol edildi

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Bilecik\'te ışıklı ve sesli uyarı denetiminde 593 araç kontrol edildi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezi ve tüm ilçelerde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik eş zamanlı denetim yaptı. Denetimde 593 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan ve eksik evrakı olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bilecik'te eş zamanlı düzenlenen trafik denetiminde 593 araç denetlenirken, kurullara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve tüm ilçelerde Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretlerinin Usulsüz Kullanımı Denetimi gerçekleştirildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerimiz tarafından ilçelerimizde eşzamanlı icra edilen denetim kapsamında 593 araç kontrol edildi. Uygulanan denetimlerde kurallara uymayan ve eksik evrak olan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te ışıklı ve sesli uyarı denetiminde 593 araç kontrol edildi - Son Dakika
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