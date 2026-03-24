Ağaçta kalan kediyi itfaiye kurtardı

Bilecik'te bir ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Camii Mevkiinde bir ağaçta mahsur kedisini gören bir kadın durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri gelirken, itfaiyenin merdiveni yardımı ile kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kedinin teslim edildiği sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİLECİK