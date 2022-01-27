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Bilecik te jandarma sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Bilecik te jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

27.01.2022 14:29
Bilecik te jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, soğuk hava koşullarında doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için sorumluluk sahaları içinde bulunan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, soğuk hava koşullarında doğada yiyecek bulamayan hayvanlar için sorumluluk sahaları içinde bulunan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Muzaffer Sandal koordinesinde Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri sorumluluk sahalarında belirlenen alanlara yiyecek bıraktı. Beslenme imkanı olmayan sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına jandarma tarafından temin edilen mama ve yemler bırakılarak, soğuk kış günlerinde hayatta kalmalarına yardımcı olundu. - BİLECİK

Bilecik te jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Bilecik te jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Bilecik te jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Bilecik te jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Bilecik te jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

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Jandarma, Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik te jandarma sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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