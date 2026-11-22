Bilecik'te il genelinde asayiş ve güvenlik çalışmaları masaya yatırıldı.

Bilecik'te vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler ele alındı. Toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik uygulamalarına ilişkin brifing alan Vali Sözer, mevcut tedbirler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güvenlik hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Vali Sözer, toplantının sonunda vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek başarılar diledi.