Bilecikli kadınlardan örnek davranış

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri tarafından Sanat Sokağında yeni bir mağaza daha kapılarını açtı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, düzenlenen açılış programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Açılış programına belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Bilecik'e özgü ürünlerin satışa sunulacağı DOKUiz Baby Mağazası kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler yer alacak.

"Kadının emeğini her noktada görünür hale getireceğiz"

Açılış programında konuşan Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak şehrin tanıtılmasına ve kültürünün yaşatılmasına dair önemli bir çalışmayı ortaya koyduklarını belirterek "Bugün burada kadınlarımızın gece gündüz demeden ilmek ilmek işledikleri ürünlerin ortaya çıktığı bir mağazanın açılışını yapıyoruz. Ben kadınlarımızın ortaya koyduğu emeğin şahidiyim. Emekleriniz öylesine büyük ki kooperatif ortaklarımızın bu heyecanını gözlerinden okuyabiliyorum. Biz kadınlar her zaman en iyiye ulaşmak için el ele yürümeye devam edeceğiz. Siz hayallerinizi bize söylediniz, biz de sadece küçük bir dokunuş yaptık. Bilecik bezi başta olmak üzere yapacağınız her bir ürün şehrimizin tanıtılmasına büyük katkılar sağlayacak. Kadın emeğinin görünür kılındığı bu güzel yolculuğa katkı sağlayan tüm kooperatif üyelerimizi kutluyor, mağazamızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış sonrasında Başkan Subaşı ve beraberindekiler yapılan ürünleri inceleyerek, bilgiler aldı. - BİLECİK