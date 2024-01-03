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Bilecik'te Kadın Kooperatifleriyle Üretim Planlaması ve Sözleşmeli Üretim Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilecik'te Kadın Kooperatifleriyle Üretim Planlaması ve Sözleşmeli Üretim Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımıyla Bilecik Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, kadın çiftçi kooperatif ve derneklerin katılımıyla üretim planlaması ve sözleşmeli üretim konuları ele alındı.

Bilecik\'te Kadın Kooperatifleriyle Üretim Planlaması ve Sözleşmeli Üretim Toplantısı Gerçekleştirildi
03.01.2024 - 10:35,
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Bilecik'te sözleşmeli üretim ve üretim planlaması, kadın kooperatif ve dernekleriyle başladı.

Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımı ile üretim planlaması ve sözleşmeli üretimin ilk toplantısı gerçekleşti. Bilecik Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya kadın çiftçi kooperatif ve dernekler katılım gösterdi. Yılın ilk toplantısında üretim planlaması ve sözleşmeli üretim konuları ele alındı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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