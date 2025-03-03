Bilecik'te Kadın Ressamların Karma Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Kadın Ressamların Karma Sergisi Açıldı

Bilecik\'te Kadın Ressamların Karma Sergisi Açıldı

Bilecik Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 'Bilecik'in Kadın Ressamları' sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 13 Mart 2025 tarihine kadar açık kalacak.

03.03.2025 12:19  Güncelleme: 12:22
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Bilecik Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu üyelerinden Bilgehan Yeşil, Behice Ceylan, Sıdıka Başaldı ve Seray Tutkan tarafından hazırlanan ilk karma sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bilecik Belediyesi Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde düzenlenen 'Bilecik'in Kadın Ressamları' sergisi açılışına, Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan ve Bilen Gökten, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ve birçok sanatsever katıldı.

Başkan Yardımcıları, kadın ressamların hikayelerini dinlerken, sergide yer alan resimleri hayranlıkla incelediler. Yoğun ilgi gören sergide, kadın ressamların yıllarca verdiği emeklerin sonucunda ortaya çıkan eserler büyük beğeni topladı.

Özellikle kadınların birlik ve beraberliğinin en güzel yansımalarından biri olan karma resim sergisi, 13 Mart 2025 tarihine kadar sanatseverler için açık kalacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Kadın Ressamların Karma Sergisi Açıldı - Son Dakika

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