Başkan Subaşı kadınlarla iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Subaşı kadınlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Başkan Subaşı kadınlarla iftar yemeğinde bir araya geldi
09.03.2026 22:00  Güncelleme: 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentteki çeşitli iş ve meslek kollarında faaliyet gösteren kadınlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Programda, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yapıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentte çeşitli iş ve meslek kollarında faaliyet gösteren kadınlarla iftar yemeğinde buluştu.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen buluşmaya başta belediye başkanlığının birçok biriminde çalışan kadınlar olmak üzere siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Muhtarlar, girişimci ve çiftçi kadınlar, meclis üyeleri, basın mensupları, sağlık sektöründe çalışan kadınların da katıldığı programda Başkan Subaşı, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. "Her kadın kendi hikayesinin kahramanıdır" sloganıyla birçok etkinlik ve program gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Subaşı, kadınların toplumsal hayattaki önemine değindi. Subaşı, "Kadının emeğinin, sabrının, aklının ve cesaretinin olduğu her yerde umut filizlenir, hayat güzelleşir, şehirler güçlenir" ifadelerini kullanarak, "Burada şehrimizin geleceği için söz söyleyen, karar alan değerli meclis üyelerimiz var. Demokrasiyi farklı seslerle büyüten siyasi partilerimizin kıymetli temsilcilerimiz var. Mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımız, şehrimizin üretimine ve ekonomisine katkı sunan kıymetli iş insanlarımız var" dedi.

"Her bir kadının emeğine, mücadelesine ve dayanışmasına büyük bir saygı ve minnet duyuyorum"

"Her bir kadının emeğine, mücadelesine ve dayanışmasına büyük bir saygı ve minnet duyuyorum" ifadelerini kullanan Başkan Subaşı, "Burada ayrıca dayanışmayı büyüten, kadınların sesi olan kadın derneklerimizin kıymetli temsilcileri, belediyemizde sorumluluk üstlenen, emeğiyle yönetimde iz bırakan kadın müdürlerimiz, geleceğimizi sabırla ve bilgiyle yetiştiren değerli öğretmenlerimiz, sağlığımız için güven veren, danıştığımız ilk kapılardan biri olan eczacılarımız ve hemşirelerimiz var. Üretimi ve dayanışmayı büyüten kadın kooperatiflerimizin kıymetli temsilcileri, toplumsal huzurun sağlanması için emek veren zabıtalarımız, cesaretleriyle kendi yolunu açan, ekonomiye güç katan kadın girişimcilerimiz de bugün bizimle beraberler. Burada ayrıca şehrimizi her gün daha temiz kılan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün emekçi kadınları, kentimizin yeşilini büyüten Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün değerli kadın çalışanları da var" dedi.

Başkan Subaşı, konuşması sonrasında tüm konukların tek tek Kadınlar Günü'nü kutlayarak, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Melek Mızrak Subaşı, Yerel Haberler, Sivil Toplum, 8 Mart, Subaşı, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Subaşı kadınlarla iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump’la görüştü BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı

22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 22:49:43. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Subaşı kadınlarla iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.