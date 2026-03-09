Başkan Subaşı kadınlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentte çeşitli iş ve meslek kollarında faaliyet gösteren kadınlarla iftar yemeğinde buluştu.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen buluşmaya başta belediye başkanlığının birçok biriminde çalışan kadınlar olmak üzere siyasi parti temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Muhtarlar, girişimci ve çiftçi kadınlar, meclis üyeleri, basın mensupları, sağlık sektöründe çalışan kadınların da katıldığı programda Başkan Subaşı, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. "Her kadın kendi hikayesinin kahramanıdır" sloganıyla birçok etkinlik ve program gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Subaşı, kadınların toplumsal hayattaki önemine değindi. Subaşı, "Kadının emeğinin, sabrının, aklının ve cesaretinin olduğu her yerde umut filizlenir, hayat güzelleşir, şehirler güçlenir" ifadelerini kullanarak, "Burada şehrimizin geleceği için söz söyleyen, karar alan değerli meclis üyelerimiz var. Demokrasiyi farklı seslerle büyüten siyasi partilerimizin kıymetli temsilcilerimiz var. Mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımız, şehrimizin üretimine ve ekonomisine katkı sunan kıymetli iş insanlarımız var" dedi.

"Her bir kadının emeğine, mücadelesine ve dayanışmasına büyük bir saygı ve minnet duyuyorum" ifadelerini kullanan Başkan Subaşı, "Burada ayrıca dayanışmayı büyüten, kadınların sesi olan kadın derneklerimizin kıymetli temsilcileri, belediyemizde sorumluluk üstlenen, emeğiyle yönetimde iz bırakan kadın müdürlerimiz, geleceğimizi sabırla ve bilgiyle yetiştiren değerli öğretmenlerimiz, sağlığımız için güven veren, danıştığımız ilk kapılardan biri olan eczacılarımız ve hemşirelerimiz var. Üretimi ve dayanışmayı büyüten kadın kooperatiflerimizin kıymetli temsilcileri, toplumsal huzurun sağlanması için emek veren zabıtalarımız, cesaretleriyle kendi yolunu açan, ekonomiye güç katan kadın girişimcilerimiz de bugün bizimle beraberler. Burada ayrıca şehrimizi her gün daha temiz kılan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün emekçi kadınları, kentimizin yeşilini büyüten Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün değerli kadın çalışanları da var" dedi.

Başkan Subaşı, konuşması sonrasında tüm konukların tek tek Kadınlar Günü'nü kutlayarak, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.