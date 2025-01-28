Bilecik'te Kadınlardan Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı Mesajı - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te Kadınlardan Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı Mesajı

Bilecik'te kadın belediye başkanları ve kaymakamlar, rahim ağzı kanseri farkındalığı için bir araya gelerek erken teşhisin önemine dikkat çekti. Geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen etkinlikte, kadın sağlığına dair önemli çağrılar yapıldı.

28.01.2025 21:53
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Bilecik'in ilham veren kadınlarından hayat kurtaran mesaj

BİLECİK - Bilecik'te başta Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi olmak Nazlı Aygöl olmak üzere kadın belediye başkanları ve kaymakamlar, rahim ağzı kanseri farkındalığı için bir araya geldi. Kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan video mesajda önemli çağrılar yapıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl videonun açılış konuşmasında, "Ocak ayı 'Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık' ayı. Kadınlarda en sık görülen kanserler arasında rahim ağzı kanseri ve meme kanseri yer almaktadır. Her iki kanser türünde de erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu bilmekteyiz. 30 yaş üzeri kadınlarımız, taramalarını Sağlıklı Hayat Merkezleri, KETEM ya da Mobil Kanser Tarama Aracımızda ücretsiz olarak yaptırabilir. Tüm kadınlarımızı tarama yaptırmaya davet ediyorum. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise, "Kadınlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Kadınlarda serviks kanseri en sık görülen 4'üncü kanserdir. Her 5 yılda bir uygulanacak HPV/DNA testi, rahim ağzı kanserinden korunmanın en etkili yoludur. Kendiniz ve sevdikleriniz için düzenli taramalarınızı yaptırın" ifadelerine yer verdi.

Bilecik Baro Başkanı Halime Kahraman konuşmasında, "Kadınların sağlığı toplumumuz için çok önemlidir. Rahim ağzı kanseri taramalarınızı Aile Sağlığı Merkezlerinde ve KETEM'de yaptırabilirsiniz. Erken teşhis, hayat kurtarır" dedi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ise, "Erken tanı, kanserle mücadelenin en önemli adımıdır. Bütün taramalar tamamen ücretsizdir! Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizden bilgi alabilirsiniz. Sağlıklı yarınlar için kendinize vakit ayırın" dedi.

İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, "Mobil kanser tarama aracımız, kadınlarımızın ayağına kadar hizmet getiriyor. Kendi sağlığınız için harekete geçerek erken tanı ile bu fırsatı değerlendirin. Hayatınıza değer verin, kontrollerinizi geciktirmeyin" ifadelerine yer verdi.

İnhisar Kaymakamı Zekiye Tekin ise, "Serviks kanserini önlemek için bilgilenin, bilgilendirin, doğru bilgiye ulaşın! Bilinçli toplum, sağlıklı gelecektir. Erken tanı ile sağlıklı bir geleceğe adım atabilirsiniz" dedi.

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, " Dünya'da her yıl yarım milyon kadın rahim ağzı kanserine yakalanmaktadır. Rahim ağzında kanseri erken belirti vermediğinden tarama programları sayesinde kanseri henüz başlamadan önlemek mümkün. Kendine 10 dakika ayır, rahim ağzı kanserinden korun" dedi.

BŞEÜ Rektör Yardımcısı Nazile Ural ise, "Serviks kanserinin bilinen en büyük sebebi HPV'dir. HPV/DNA testi ülkemizde yaygın olarak yapılmakta, yapılan işlemler oldukça basit ve ağrısızdır. Özellikle 30 - 65 yaş aralığındaki kadınlarımızın Aile Hekimlerine veya KETEM'lere giderek HPV/DNA testini yaptırması gerekmektedir. Testinizi yaptırın, kanserden korunun" dedi.

Son olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, "Rahim ağzı kanserinden korunmak için; tütün ve tütün ürünlerinden uzak durun, obeziteye karşı önlem alın, sağlıklı beslenerek bağışıklık sisteminizi güçlendirin, taramalarınızı ihmal etmeyin! Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hayatınıza değer verin, harekete geçin" dedi.

Öte yandan SHM Personelleri ise, "Sevgili kadınlarımız kendinize bir fırsat verin, rahim ağzı kanseri taramanıza gelin" çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Bilecik, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Kadınlardan Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı Mesajı - Son Dakika

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