Bilecik\'te Kaldırım Tamiri Hızla Yapıldı

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Bilecik'te geçtiğimiz günlerde bir tadilat dolayısıyla çalışma yapılan kaldırım anında tamir edildi.

Bilecik Belediyesine bağlı ekipleri dün Dağıstan Sokak ile Kuyumcu Sokak arasında bir çalışma yaptı. Milletvekili Yaşar Tüzün'ün kiralık olarak tuttuğu işyerinin önünde yapılan çalışma sonrası ekiplerin jet hızıyla kaldırımlara tamir, onarım ve bakım çalışması yaptı. Bu durum çevre esnafı tarafından takdirle karşılandı. - BİLECİK