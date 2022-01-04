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Bilecik'te kanalizasyon ve altyapı çalışmaları - Son Dakika

Bilecik'te kanalizasyon ve altyapı çalışmaları

04.01.2022 16:13
Bilecik'te kanalizasyon ve altyapı çalışmaları

Bilecik'te süren kanalizasyon ve altyapı çalışmaları ile şehrin kanalizasyon atıklarının tamamen doğaya karıştığı altyapı hattı yenilenecek, yağmur suyu hattı da kanalizasyon hattından ayrılacak.

Bilecik'te süren kanalizasyon ve altyapı çalışmaları ile şehrin kanalizasyon atıklarının tamamen doğaya karıştığı altyapı hattı yenilenecek, yağmur suyu hattı da kanalizasyon hattından ayrılacak.

Bilecik'te yıllardır süregelen altyapı ve kanalizasyon sorununun ortadan kalkması için belediyenin başlattığı çalışmalar planlandığı gibi sürüyor. Proje sonunda şehrin kanalizasyon atıklarının tamamen doğaya karıştığı altyapı hattı yenilenecek. Yağmur suyu hattı da kanalizasyon hattından ayrılacak.

"Şehirler canlıdır, iyi bakmazsanız hastalanır"

Çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Semih Şahin; "Projenin tamamlanmasıyla halkımız gerçek bir şehrin altyapısına kavuşacak. Şehirler canlıdır, insan gibidir; iyi bakmazsanız hastalanırlar. Bir insan bağırsaklarına bakmaz ve önem vermezse, vücudu zarar görür. Biz şehrimizin yıllardır önem verilmeyen bağırsaklarını temizliyoruz. Şehrin bağırsaklarının daha iyi çalışması için yeni bir sistem kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şeyh Edebali Türbesi karşısı gibi kronik kirlilik problemi olan bölgeler sonunda bu problemden kurtulacak"

Başkan Semih Şahin açıklamasının devamında, "Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrı ilerleyeceği için kirlilik riski yok denecek kadar azalacak. Ayrıca Dalakdere ve Şeyh Edebali Türbesi karşısı gibi kronik kirlilik problemi olan bölgeler sonunda bu problemden kurtulacak. Dolayısıyla halkımız bu kirlilikten kurtulacak. Halkımızdan tek isteğimiz biraz sabır. Hep birlikte sabredeceğiz ve bu sorunu çözeceğiz" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te kanalizasyon ve altyapı çalışmaları

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Şeyh Edebali, Semih Şahin, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te kanalizasyon ve altyapı çalışmaları - Son Dakika


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