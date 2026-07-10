Bilecik'te Kanola Hasadı Beklentisi Artıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Kanola Hasadı Beklentisi Artıyor

Bilecik\'te Kanola Hasadı Beklentisi Artıyor
10.07.2026 09:41
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Bilecik'te bu yıl 2,160 ton kanola hasadı bekleniyor. Ekim alanı 5,000 dekara yükseldi.

Bilecik'te bu yıl yaklaşık 2 bin 160 ton kanola hasadı yapılması bekleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'e bağlı Cumalı köyünde düzenlenen kanola hasadı programına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Sözer, üreticilere bereketli ve kazasız bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer, "Bilecik'te kanola üretiminde bu yıl rekoltenin geçen yıla göre önemli ölçüde artması bekleniyor. Geçen yıl yaklaşık 2 bin 700 dekarlık alanda gerçekleştirilen üretimden 605 ton kanola elde edilirken, bu yıl "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" kapsamında ekim alanı yaklaşık 5 bin dekara ulaştı. Dekar başına verimin 360 kilograma yükselmesiyle birlikte il genelinde yaklaşık 2 bin 160 ton ürün hasat edilmesi öngörülüyor. Böylece kanola üretiminde geçen yıla göre yaklaşık 4 katlık artış hedefleniyor. İlimizde kanola üretiminin her geçen yıl artmasından memnuniyet duyuyoruz. Üreticilerimizin emeği ve devletimizin destekleriyle ekim alanlarımız genişliyor, verim artıyor. Tarımsal üretimi güçlendiren bu çalışmaların çiftçilerimize ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, tüm üreticilerimize bereketli ve kazasız bir hasat sezonu diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Kanola Hasadı Beklentisi Artıyor - Son Dakika

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