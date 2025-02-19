Bilecik'te Kaybolan Fatma Çay'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kozpınar Köyü'nde dün öğle saatlerinde kaybolan 48 yaşındaki Fatma Çay'ı arama çalışmaları devam ediyor. Kozpınar Köyü Muhtarı Ayhan Aydın, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığını söyledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kozpınar Köyü'nde 18 Ocak saat 15.00'dan beri haber alınamayan iki çocuk annesi 48 yaşındaki Fatma Çay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı altında AKUT ekipleri başta olmak üzere arama kurtarma çalışmaları vatandaşların da desteği ile devam ederken Kozpınar Köyü Muhtarı Ayhan Aydın, "Dün saat 17.30'da arama çalışmaları başladı ve gece saat 12.00'ye kadar devam etti. Bugün de saat 08.00'de başladı, hala devam ediyor. Şimdi köyün içi boş evler arandı. Oradan köyün etrafı, ormanlık alanlar. Hala da devam ediyor. Herhangi bir ize rastlanmadı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre ise bugün ve yarın arama çalışmaları devam edecek" dedi.