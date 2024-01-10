 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN Projesi kapsamında kitap okuma saatine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN Projesi kapsamında kitap okuma saatine katıldı

Bilecik'in Söğüt ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, 100. Yıl Atatürk Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelerek BİL-EN projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma saatine katıldı. Kaymakam Tuncer, öğrencilere proje hakkında bilgi vererek, kitap okuma alışkanlığının önemine vurgu yaptı.

Bilecik Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN Projesi kapsamında kitap okuma saatine katıldı
10.01.2024 - 10:58,  Güncelleme: 11:07
Abone Ol

Bilecik'in Söğüt ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN projesi kapsamında kitap okuma saatine katıldı.

Kaymakam Tuncer, 100. Yıl Atatürk Ortaokulunda öğrenciler ile bir araya gelerek kitap okuma saatine katıldı. Kaymakam Tuncer'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım eşlik etti. Kaymakam Tuncer öğrencilere BİL-EN projesi ile ilgili bilgi vererek, "Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün başlatmış olduğu bu proje ile eğitimde nitelik ve vizyonu artırmayı hedefliyoruz. Siz değerli geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Sizlerde fark edeceksiniz ki bunun yararı çok büyük olacak" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ömer Faruk Tuncer, Bilecik, Söğüt, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN Projesi kapsamında kitap okuma saatine katıldı - Son Dakika


11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:34
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu

Son Dakika
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
10:14 Kalça ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelen İngiliz kadın, operasyonun ardından hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 12:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, BİL-EN Projesi kapsamında kitap okuma saatine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement