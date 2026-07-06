Bilecik\'te koruyucu aile sözleşmesi imzalandı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koruyucu aile arasında koruyucu aile sözleşmesi imzalandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan katılımıyla imzalanan sözleşme kapsamında bir çocuğun daha sevgi dolu, güvenli ve sıcak bir aile ortamına kavuşması yönünde önemli bir adım atıldı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu aile çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, daha fazla çocuğun aile sıcaklığıyla buluşturulması için çalışmalar devam ediyor.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımıza sıcak bir yuva ve güvenli bir gelecek sunan tüm koruyucu ailelerimizin bu anlamlı gününü kutluyor; gösterdikleri sevgi, fedakarlık ve duyarlılık için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK