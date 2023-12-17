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Bilecik'te KÖYDES Projesi ile İçme Suyu Hatları Yenileniyor - Son Dakika
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Bilecik'te KÖYDES Projesi ile İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri ekipleri, KÖYDES projesi kapsamında merkeze bağlı köylerde içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bekdemir köyünde yapılan çalışmalar sayesinde köy halkı rahat bir şekilde içme suyuna ulaşabiliyor.

Bilecik\'te KÖYDES Projesi ile İçme Suyu Hatları Yenileniyor
17.12.2023 - 13:20,
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Bilecik'te KÖYDES projesi kapsamında içme suyu hattı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri ekiplerince KÖYDES projesi kapsamında merkeze bağlı köylerde içme suyu hatları yenileniyor. Merkez İlçe Bekdemir köyünde yapılan içme suyu hattı yenileme çalışmaları ile köy halkı rahat bir şekilde içme suyunu ulaşabiliyor. Proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bilecik Valiliği, Bilecik, Son Dakika

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