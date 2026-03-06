Bilecik'te Kuyumcuda Hırsızlık - Son Dakika
Bilecik'te Kuyumcuda Hırsızlık

06.03.2026 10:25
Bilecik'te 4 Mart'ta kuyumcuda hırsızlık yapan 4 kişi güvenlik kameralarına yakalandı.

(BİLECİK) - Haber: Gökay ŞİMŞEK

Bilecik'te 4Mart'ta sabaha karşı bir kuyumcuda yaşanan hırsızlık olayına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kırmızı renkli bir otomobille gelen 4 şüphelinin iş yerinin kepengini açarak balyozla cam kapıyı kırıp içeri girdikleri ve kısa sürede vitrindeki ziynet eşyalarını çaldıkları görüldü.

Olay, 4 Mart 2026 Çarşamba günü sabaha karşı saat 03.51 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin iş yeri kepenginin daha önce kopyaladıkları anahtar ile demir kepengi açtıkları belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheliler, kepengin açılması ardından cam kapıyı kırarak vitrindeki yaklaşık 400 parça ziynet eşyasını yanlarında getirdikleri çuvallara doldurdu. Yaklaşık 30 saniye içinde dükkandaki eşyaları alan şüpheliler, geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaparken, güvenlik kamerası kayıtlarını da mercek altına aldı. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Bilecik, Ekonomi, Yerel, Suç, Son Dakika

