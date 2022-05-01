Bilecik'te Lastik Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir lastik ve kauçuk fabrikasında bu sabah henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangına ilk müdahaleyi işçiler yaparken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye erinin dumanlardan etkilendiği öğrenildi. Fabrikada çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak fabrikada büyük maddi zarar oluştuğu belirtildi.