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Bilecik'te LGS heyecanı yaşandı

BİLECİK - Bilecik'te veliler, LGS'ye girecek çocuklarıyla birlikte okullara gelerek heyecanlarına ortak oldular.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınavına Bilecik'te 2289 öğrenci girdi. Sabah 9: 30'da başlayan ve iki oturumda yapılan sınav 12: 30'da son buldu. Sınav heyecanını sınava giren çocuklar yaşarken, aileler ise okulların kapılarında çocuklarına dualar ederek sınav heyecanına ortak oldu.

Sınava giren 8. sınıf öğrencisi Orhan Umut; "Sınav çok zor değildi, kolaydı. Matematik ve Türkçe soruları biraz zordu. Sınav öncesi heyecanım vardı sonrasında heyecanım kalmadı" dedi.