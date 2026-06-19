Bilecik'te Mesleğin Yıldızları Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Mesleğin Yıldızları Projesi

Bilecik\'te Mesleğin Yıldızları Projesi
19.06.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 okuldan 687 proje başvurusu yapılan fuarda, 15 finalist proje sergilendi ve ödüller verildi.

Bilecik'te "Mesleğin Yıldızları" projesi kapsamında 29 okuldan toplam 687 proje başvurusu alındı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü geliştirilen Meliha Ercan Vakfı'nın destekleriyle yürütülen "Mesleğin Yıldızları" projesi kapsamında düzenlenen fuar ve ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Ercan Vakfı Genel Müdürü Nil Batu ve çok sayıda davetli katıldı. Mesleki eğitimde yenilikçi ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedefleyen projemiz kapsamında, il genelindeki 29 okuldan toplam 687 proje başvurusu alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen 15 finalist takım geliştirdikleri projeleri fuarda sergileyerek, Prof. Dr. Şehnaz Baltacı, Dr. Öğr. Üyesi Vahdet Altundal, Meliha Ercan Vakfı Genel Müdürü Nil Batu ve TÜBİTAK Koordinatörü Sevilay Çakır'dan oluşan jürilerin değerlendirmesine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, gençlerin ortaya koyduğu yenilikçi çalışmaların 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirterek, projede emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen, jüri üyeleri ve paydaşlara teşekkür etti.

Program, proje sergisinin gezilmesi ve dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Mesleğin Yıldızları Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için... Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için...
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

10:11
Mauro Icardi icralık oldu Yıllık kirası servet değerinde
Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde
09:44
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 10:19:52. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Mesleğin Yıldızları Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.