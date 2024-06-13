Bilecik'te mevsimlik tarım işçileri için tedbirler alınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te mevsimlik tarım işçileri için tedbirler alınacak

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili alınacak tedbirler konusunda bir toplantı gerçekleştirildi. Kaymakam Yüksel Ünal, toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal faaliyetlerinin karşılanması için ilgili kurumlara görev düştüğünü belirtti. İlgili kurum müdürleri de toplantıya katıldı.

13.06.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başka il ve ilçelerden gelen mevsimlik tarım işçileri ile ilgili alınacak tedbirlere yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, yaz tarım sezonunun başlaması nedeniyle farklı illerden ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal faaliyetleriyle işçilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hususlarında ilgili kurumlara görevler düştüğünü anlattı. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, "İlçemizde genellikle köylerde bulunan mevsimlik tarım işçileri geçici yerleşim yerine dair sorunların kaymakamlığımız koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çözüme ulaştırmak için hep birlikte gayret sarf edilecektir. İlgili kurum müdürlerinin üzerlerine düşen görevlerle ilgili olarak istişarede bulunarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Düzenlenen toplantıya konu ile ilgili kurum müdürleri katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yüksel Ünal, Osmaneli, Bilecik, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te mevsimlik tarım işçileri için tedbirler alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti G7 zirvesinde dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni yetişti
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:40:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te mevsimlik tarım işçileri için tedbirler alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement