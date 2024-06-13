Bilecik'te mevsimlik tarım işçileri için tedbirler alınacak

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başka il ve ilçelerden gelen mevsimlik tarım işçileri ile ilgili alınacak tedbirlere yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, yaz tarım sezonunun başlaması nedeniyle farklı illerden ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal faaliyetleriyle işçilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hususlarında ilgili kurumlara görevler düştüğünü anlattı. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, "İlçemizde genellikle köylerde bulunan mevsimlik tarım işçileri geçici yerleşim yerine dair sorunların kaymakamlığımız koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çözüme ulaştırmak için hep birlikte gayret sarf edilecektir. İlgili kurum müdürlerinin üzerlerine düşen görevlerle ilgili olarak istişarede bulunarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Düzenlenen toplantıya konu ile ilgili kurum müdürleri katıldı. - BİLECİK