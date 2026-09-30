Bilecik\'te minibüs durağına ters şeritten gelip park eden sürücü tepki gördü

Bilecik'te hem ters şeritten gelen hem de minibüs durağına park eden sürücü tepkilere neden oldu.

Olay, Bilecik'in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 EMB 024 plakalı araç sürücüsü tek şerit olan Tevfikbey Caddesi'ne tersten gelerek, minibüs sürücülerinin rahatça yanaşıp yolcu indirip bindirmek için sarı çizgiyle ayrılan bölümüne park etti. Durağa yanaşamayan minibüs sürücüleri bu duruma tepki gösterirken, durağa uyarıcı tabela asılmasını istediler.