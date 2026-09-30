Bilecik'te minibüs durağına ters şeritten gelip park eden sürücü tepki gördü - Son Dakika
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Bilecik'te minibüs durağına ters şeritten gelip park eden sürücü tepki gördü

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Bilecik\'te minibüs durağına ters şeritten gelip park eden sürücü tepki gördü
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Bilecik'te Tevfikbey Caddesi'nde ters şeritten gelen 06 EMB 024 plakalı araç sürücüsü, minibüs sürücülerinin yolcu indirip bindirdiği sarı çizgiyle ayrılan bölüme park etti. Durağa yanaşamayan minibüs sürücüleri tepki göstererek uyarıcı tabela asılmasını istedi.

Bilecik'te hem ters şeritten gelen hem de minibüs durağına park eden sürücü tepkilere neden oldu.

Olay, Bilecik'in en işlek caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 EMB 024 plakalı araç sürücüsü tek şerit olan Tevfikbey Caddesi'ne tersten gelerek, minibüs sürücülerinin rahatça yanaşıp yolcu indirip bindirmek için sarı çizgiyle ayrılan bölümüne park etti. Durağa yanaşamayan minibüs sürücüleri bu duruma tepki gösterirken, durağa uyarıcı tabela asılmasını istediler.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te minibüs durağına ters şeritten gelip park eden sürücü tepki gördü - Son Dakika
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