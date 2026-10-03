Bilecik'te minibüs ücretleri arttı, Bilecik-Osmaneli tam 180 TL oldu - Son Dakika
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Bilecik'te minibüs ücretleri arttı, Bilecik-Osmaneli tam 180 TL oldu

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Bilecik\'te minibüs ücretleri arttı, Bilecik-Osmaneli tam 180 TL oldu
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Bilecik'te şehir içi ve şehirlerarası minibüs ücretlerine zam yapıldı; Bilecik-Osmaneli tam 180 TL, öğrenci 170 TL, Bilecik-Bozüyük 190 TL oldu. Bilecik-Vezirhan 80 TL, Bilecik-Bayırköy ise 100 TL'den 120 TL'ye çıkarıldı; Bozüyük güzergahında indi-bindi ücreti 80 TL oldu.

Bilecik'te şehirlerarası ulaşıma zam geldi.

Bilecik'te şehir içi ve şehirlerarası minibüs ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeyle birlikte Bilecik- Osmaneli, Bilecik- Bozüyük, Bilecik- Vezirhan ve Bilecik- Bayırköy güzergahlarında ücretler arttı.

Bilecik-Osmaneli güzergahında daha önce 160 TL olan tam yolcu ücreti 180 TL'ye, 150 TL olan öğrenci ücreti ise 170 TL'ye yükseldi. Bilecik-Bozüyük arasında ise yolcu ücreti 160 TL'den 190 TL'ye çıkarıldı. Güzergah üzerindeki indi-bindi ücreti ise 80 TL olarak belirlendi.

Yeni tarifeyle Bilecik-Vezirhan arası ulaşım ücreti 80 TL olurken, Bilecik-Bayırköy minibüs ücreti ise 100 TL'den 120 TL'ye yükseldi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'te minibüs ücretleri arttı, Bilecik-Osmaneli tam 180 TL oldu - Son Dakika
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