Bilecik'te Minibüsçülerin Eylemi Otobüse Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
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Bilecik'te Minibüsçülerin Eylemi Otobüse Saldırıya Dönüştü

Bilecik\'te Minibüsçülerin Eylemi Otobüse Saldırıya Dönüştü

Bilecik'te minibüs zammını protesto eden minibüsçüler, belediye otobüsüne taş attı. Olayda otobüs camı kırıldı ve yolcular korku dolu anlar yaşadı.

07.03.2025 11:13  Güncelleme: 11:20
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Bilecik'te belediye tarafından geri çekilen minibüs zammına tepki olarak kontak kapatan minibüsçüler, vatandaşları mağdur etmemek için yolcu taşıyan belediyenin otobüsünü taşladı.

Bilecik Belediye Meclisi' Mart Ayı Olağan Toplantılarının 2'nci birleşimi Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Mecliste geçtiğimiz ay şehir içi minibüs hatlarına zam gelirken, bu mecliste komisyon gelen rapor görüşüldü. Raporda 20 TL olan öğrenci fiyatının 17 TL'ye indirilmesi oy birliği onaylandığı ifade edildi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı mecliste yapacağı oylama öncesi meclise gelen 100'e yakın minibüsçü ile arasında tartışma yaşandı. Meclis sonunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı minibüsçüler tarafından alkışlı tepkiye maruz kaldı.

Bugün saat 09.00 ile 11.00 arasında kontak kapayarak eylem yapan minibüsçüler, dolmuş duraklarında belediye otobüslerine yolcu aldırmayınca zabıta ve polis ile gerginlik yaşadı. Bu esnada Tepebaşı mevkiinde belediye ait yolcu otobüsü bir şahıs tarafından taş atılmak suretiyle camı kırıldı. Otobüs içinde bulunanlar korku dolu anlar yaşandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Minibüsçülerin Eylemi Otobüse Saldırıya Dönüştü - Son Dakika

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