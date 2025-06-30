Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet savrulurken, sürücüsü yaralandı.
Kaza; Bilecik- Osmaneli karayolu Gülümbe Rampalarında meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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