Bilecik\'te Muhtar Erol Aynur Toprağa Verildi

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Geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve hayatını kaybeden Bilecik merkez Sütlük Köyü Muhtarı Erol Aynur gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bilecik'te geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Sütlük Köyü Muhtarı Erol Aynur hayatını kaybetti. Aynur'un cenazesi kılınan öğlen namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye başta siyaset olmak üzere bir çok kesimden çok sayıda seveni katıldı. - BİLECİK