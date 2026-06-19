Bilecik'te Muhtarlara Yangın ve Biçerdöver Eğitimi - Son Dakika
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Bilecik'te Muhtarlara Yangın ve Biçerdöver Eğitimi

Bilecik\'te Muhtarlara Yangın ve Biçerdöver Eğitimi
19.06.2026 09:55
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Bilecik'te muhtarlara, yangın ve biçerdöver kontrolleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'te muhtarlara yangın ve biçerdöver kontrolleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı, Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Söğüt Orman İşletme Şefliği ekiplerinin katılımıyla "Bilinçli Toplum/Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında çalışma yapıldı. Köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı programda, 2026 yılı biçerdöver kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile orman ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme ve tebliğler gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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