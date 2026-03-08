Bilecik\'te Narkotik Eğitimi Verildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Sessiz Kalma, Fark Et, Önle' narkotik eğitimi verildi.

Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü personeline yönelik 'Sessiz Kalma, Fark Et, Önle' sloganıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Program kapsamında "En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi" çerçevesinde 'Narkorehber' sunumu yapılarak broşür ve tanıtıcı materyaller dağıtıldı. Ayrıca "NARVAS Projesi" ile 'UYUMA' uygulaması tanıtılarak katılımcıların uygulamayı indirmeleri sağlandı. Gerçekleştirilen eğitimde, uyuşturucuyla mücadelede erken farkındalığın ve toplumsal iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Katılımcılara şüpheli durumların bildirilmesi ve bilinçli hareket edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Unutmayalım; erken farkındalık, doğru bilgi ve toplumsal iş birliği, bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunmamızdır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK