Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Nevruz coşkuyla kutlandı

23.03.2026 18:31  Güncelleme: 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te düzenlenen Nevruz etkinliğinde il protokolü bir araya geldi. Vali Faik Oktay Sözer, öğrencilerin projelerini inceledi ve Nevruz'un birlik, kardeşlik ve doğanın uyanışı anlamına geldiğini vurguladı.

Bilecik'te Nevruz, il protokolünün de katılımıyla düzenlenen programda coşkuyla kutlandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il protokolü ile birlikte Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Nevruz etkinliğine katıldı. Baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğin simgesi olan Nevruz'un coşkusunun yaşandığı programda, okul tarafından hazırlanan proje sergisi gezildi. Öğrencilerin hazırladığı projeleri ilgiyle inceleyen Vali Sözer, ortaya konulan emek ve üretkenliğin takdire şayan olduğunu ifade etti. Programda Nevruz ateşi yakılarak üzerinden atlanırken, kadim Türk geleneğinin önemli sembollerinden biri olan demir dövme etkinliği de temsili olarak yapıldı.

Etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, "Bugün burada binlerce yıllık bir geleneğin coşkusunu, doğanın yeniden dirilişini ve kardeşliğin en güçlü ifadesini hep birlikte yaşamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Nevruz, yalnızca baharın gelişi değildir. Nevruz, yeniden doğuştur. Nevruz, umuttur, diriliştir, birliktir, kardeşliktir. Toprağın uyanışıyla birlikte gönüllerimizin de yeşerdiği, umutlarımızın yeniden filizlendiği müstesna bir gündür. Asırlardır Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu kutlu gelenek, bizleri aynı duyguda, aynı sevinçte buluşturmaktadır. Çünkü Nevruz ayrılığın değil birliğin, farklılıkların değil kardeşliğin bayramıdır. Bugün burada yakacağımız Nevruz ateşi sadece baharı müjdelemiyor. Bu ateş kardeşliğimizi, dostluğumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi aydınlatıyor. Bu ateş gönüllerimizdeki sevgiyi, hoşgörüyü ve dayanışmayı daha da büyütüyor. ve ne büyük bir anlamdır ki biz bu coşkuyu medeniyetimizin mayasının atıldığı, bir devletin, bir ruhun doğduğu topraklarda, Bilecik'te yaşıyoruz. Bu topraklar, Şeyh Edebali'nin bereketiyle yoğrulmuş, adaletin, merhametin ve kardeşliğin temelinin atıldığı kutlu bir yerdir. Onun asırları aşan o büyük nasihati bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır: 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' İşte bu anlayış Nevruz'un ruhuyla birebir örtüşmektedir. Çünkü Nevruz insana, hayata, birliğe ve geleceğe verilen değerin en güzel ifadesidir" ifadelerini kullandı.

"Gelin hep birlikte bu ateşin etrafında kenetlenelim"

Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelin hep birlikte bu ateşin etrafında kenetlenelim. Gelin farklılıklarımızı zenginlik, birliğimizi güç bilelim. Gelin Şeyh Edebali'nin öğütleriyle yoğrulmuş bu toprakların ruhuna yakışır şekilde sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü büyütelim. Bu kadim geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli sorumluluğudur."

Programa Vali Sözer'in yanı sıra Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt ile AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 23.03.2026 19:33:00.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.