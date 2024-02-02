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Bilecik'te Öğrenciler ve Yaşlılar Arasında İletişim Köprüsü - Son Dakika
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Bilecik'te Öğrenciler ve Yaşlılar Arasında İletişim Köprüsü

Bilecik\'te Öğrenciler ve Yaşlılar Arasında İletişim Köprüsü

Bilecik'te 'BİL-EN' projesi kapsamında düzenlenen 'İyilikte Yarışalım' etkinliği, öğretmenler ve öğrencilerin yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etmesini hedefliyor. Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen 'Nesilden Nesile Tarih Köprüsü' etkinliği ise öğrencilerin yaşlılardan hayat tecrübeleri ve yaşadıklarıyla ilgili bilgi almasını ve genç nesiller ile büyükler arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinlik, Bilecik ve Pazaryeri'nin tarihi, toplumsal ve kültürel yapısı hakkında bilgilerin aktarılmasını sağlıyor.

02.02.2024 10:44
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Bilecik'te "BİL-EN" projesi kapsamında 'İyilikte Yarışalım' etkinliğinin hedefiyle öğretmenler ve öğrenciler, yaşlılarla bir araya gelip sohbet ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 'Nesilden Nesile Tarih Köprüsü' etkinliğinde öğrenciler yaşlılarla hayat tecrübeleri ve yaşadıklarıyla ilgili bilgi alıp yarına daha güvenli adımlarla ilerlemesi, genç nesiller ile büyüklerin iletişimini güçlendirmeyi amaçlıyor. Her hafta bir yaşlının katılacağı etkinlik, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tesislerinde bulunan Has Oda ve Küçükelmalı Ekoturizm ve Eğitim Kampı Merkezinde bulunan Şark Odası'nda dönüşümlü olarak gerçekleştiriliyor. Bilecik ve Pazaryeri'nin tarihi, toplumsal ve kültürel yapısının geçmişten bugüne değişiminin yanında, kurtuluş savaşı yılları, Yemen Savaşı gibi savaşlar hakkında etkinliğe katılan büyükler tarafından öğrencilere ilk ağızdan bilgiler veriliyor. Pazaryeri'nde yaşayan 94 yaşındaki Kadir Arköse'nin konuk olduğu bu hafta düzenlenen etkinlikte; öğretmen Özcan Yıldız'ın moderatörlüğünde Kadir Arköse, öğretmen ve öğrencilerin sorduğu soruları içtenlikle yanıtladı. Pazaryeri'nin gerek tarihi gerekse kültürel yapısı hakkında bilgilerini ve yaşadığı hatıralarını paylaştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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