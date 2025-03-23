Bilecik\'te Öğrencilere Gıda Güvenliği Eğitimi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından öğrencilerine gıda güvenilirliği ve israfı konularında eğitim verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından merkez Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencilerine gıda güvenilirliği ve israfı konularında eğitim verildi. Eğitim gören 189 öğrenciye, gıda güvenilirliği, 174 Alo Gıda şikayet hattı, gıda okuryazarlığı, gıda israfı, su verimliliği ve su israfı gibi konuları hakkında bilgilendirdi. Eğitimlerde, gıdaların uygun koşullarda nasıl saklanacağı, hangi gıdaların ne miktarda tüketilmesi gerektiği, gıda israfının sonuçları ve gıda hijyeni gibi önemli konular ele alındı. Ayrıca öğrencilere, gıdaların güvenli tüketimi ve israfın önlenmesi için bilinçli davranışların önemi anlatıldı.

CANO' bir video ile tanıtıldı

Eğitim kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığının; "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" projesi öğrencilere aktarıldı ve bu sloganın maskotu olan 'CANO' bir video ile tanıtıldı. Öğrenciler, CANO'nun mesajlarıyla gıda israfını önlemenin ve suyun verimli kullanımının önemini daha iyi kavradılar. - BİLECİK