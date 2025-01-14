Bilecik\'te Öğrencilere Sınav Döneminde Ücretsiz Çorba İkramı

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Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla üniversite öğrencilerine sınav dönemlerinde sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Bilecik'te lise ve üniversite öğrencilerinin ders çalışmalarına ve verimli zaman geçirmelerine imkan sunulan Kitap Kafe'de öğrencilere vize ve final sınavları boyunca çorba ikramı yapılıyor.

'1 Bardak Mutluluk' sloganıyla yürütülen uygulama kapsamında öğrencilere, 13 - 25 Ocak günleri arasında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yer alan Kitap Kafe'de çorba ikram edilecek.

Öğrenciler, belirtilen günlerde saat 19.00'da ücretsiz çorba ikramından faydalanabilecek. - BİLECİK