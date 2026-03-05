Öksüz ve yetimler için gönülleri ısıtan iftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öksüz ve yetimler için gönülleri ısıtan iftar

Öksüz ve yetimler için gönülleri ısıtan iftar
05.03.2026 20:43  Güncelleme: 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri ilçesinde öksüz ve yetim çocuklar için düzenlenen iftar programında, çocuklar ve aileleri bir araya gelerek Ramazan'ın manevi iklimini paylaştı. Protokol üyeleri de çocuklarla samimi sohbetlerde bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öksüz ve yetim çocuklar için anlamlı bir iftar programı düzenlendi.

Pazaryeri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen programda, ilçedeki öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri aynı sofrada buluştu. Paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının ön planda olduğu gecede, davetliler Ramazan'ın manevi iklimini birlikte yaşadı. Programa Pazaryeri İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Zehra Armağan, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, SYDV personeli ile Mütevelli Heyeti üyeleri Selami Özdil, Adem Açık ve Gencer Şimşek katıldı. Protokol üyeleri masaları tek tek gezerek özellikle çocuklarla yakından ilgilendi ve samimi sohbetlerde bulundu. Çocukların yüzlerindeki tebessüm, gecenin en anlamlı görüntüsü olarak dikkat çekti.

"Devletimiz her zaman yanınızda"

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "Öksüz ve yetim evlatlarımız bizlere emanettir. Devletimiz her zaman onların yanında olmaya devam edecektir. Bu sofralar sadece yemek değil, gönül birliğinin de paylaşıldığı sofralardır" dedi.

"Çocuklarımızın Gülüşü En Büyük Mutluluğumuz"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, "Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Evlatlarımızın yüzündeki gülümseme bizim en büyük mutluluğumuzdur. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pazaryeri, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öksüz ve yetimler için gönülleri ısıtan iftar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salih Uçan’ın 552 günlük hasreti sona erdi Salih Uçan'ın 552 günlük hasreti sona erdi
İsrail vurdu Lübnan yangın yeri İsrail vurdu! Lübnan yangın yeri
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede
Vitor Pereira’dan Pep Guardiola’ya şampiyonluk yolunda büyük darbe Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe

20:46
İşte dünyanın kilitlendiği savaşta ’’İhanet ülkesi’’ olarak anılan ülke
İşte dünyanın kilitlendiği savaşta ''İhanet ülkesi'' olarak anılan ülke
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 21:02:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Öksüz ve yetimler için gönülleri ısıtan iftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.