Öksüz ve yetimler için gönülleri ısıtan iftar

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öksüz ve yetim çocuklar için anlamlı bir iftar programı düzenlendi.

Pazaryeri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen programda, ilçedeki öksüz ve yetim çocuklar ile aileleri aynı sofrada buluştu. Paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının ön planda olduğu gecede, davetliler Ramazan'ın manevi iklimini birlikte yaşadı. Programa Pazaryeri İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Zehra Armağan, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, SYDV personeli ile Mütevelli Heyeti üyeleri Selami Özdil, Adem Açık ve Gencer Şimşek katıldı. Protokol üyeleri masaları tek tek gezerek özellikle çocuklarla yakından ilgilendi ve samimi sohbetlerde bulundu. Çocukların yüzlerindeki tebessüm, gecenin en anlamlı görüntüsü olarak dikkat çekti.

"Devletimiz her zaman yanınızda"

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "Öksüz ve yetim evlatlarımız bizlere emanettir. Devletimiz her zaman onların yanında olmaya devam edecektir. Bu sofralar sadece yemek değil, gönül birliğinin de paylaşıldığı sofralardır" dedi.

"Çocuklarımızın Gülüşü En Büyük Mutluluğumuz"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, "Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Evlatlarımızın yüzündeki gülümseme bizim en büyük mutluluğumuzdur. Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - BİLECİK